Com’era possibile immaginare dopo l’uscita della news di mercato, da qualche giorno a Firenze tiene banco il discorso Nico Gonzalez: se realmente un club arrivasse dalla Fiorentina con un’offerta soddisfacente, cosa dovrebbero fare i viola con lui. L’offerta del Leicester intanto sarebbe però già stata rimandata al mittente: il suo approdo in Premier League, per il momento, è un’ipotesi seccamente smentita sia dal club che dall’entourage dell’argentino. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando la situazione del numero 22 viola, ha portato alla luce un particolare di cui molti non erano a conoscenza, un particolare che potrebbe davvero mettere in discussione gli attuali rapporti tra le parti.



Secondo quanto riportato dal quotidiano, quasi un mese prima dell’inizio del Mondiale, la società gigliata aveva assegnato all'agenzia CAA Base con sede a Londra il mandato esplorativo per cercare acquirenti per l'esterno. Gonzalez, infatti, era in un momento di collisione con il club e per molti anche vicino all'addio. Se letta in questo senso, quindi, anche la possibile offerta avanzata dal Leicester assume contorni ben differenti.



La Fiorentina dal canto suo però ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna proposta formale e di ritenere il calciatore più che mai funzionale al progetto tecnico di Italiano. Può esserci stata un’inversione di marcia dopo l’incontro tra il giocatore e il dg Barone di fine novembre, che a quanto pare potrebbe aver riportato il sereno. La certezza resta però una: in caso di offerta davvero recapitata superiore ai 27 milioni le carte in tavola potrebbero sempre cambiare.