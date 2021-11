Arriva dalla Germania la clamorosa indiscrezione secondo la quale il Manchester United avrebbe chiamato anche Roberto Mancini per la panchina, a riportarla è la Bild. La ricerca dall'allenatore da parte dei Red Devils ha portato a bussare anche alla parta del ct della Nazionale.



LA RISPOSTA - Il tecnico marchigiano però ha declinato l'offerta dicendo che vuole rimanere concentrato sull'Italia e giocarsi la qualificazione al Mondiale in Qatar, passando dai playoff il prossimo marzo. La pronta risposta negativa, filtrata oggi, dimostra quanto Mancini voglia raggiungere l'obbiettivo del Mondiale senza distrazioni restando in attesa di conoscere i prossimi avversari dal sorteggio del 26 novembre. Nel caso avesse accettato l'incarico, sarebbe stato un clamoroso ritorno in Premier nell'altra sponda di Manchester dopo l'esperienza al City. Per lo United è il secondo tentativo nel prendere in considerazione un ct dopo l'interesse verso Luis Enrique.