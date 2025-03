Il Club Brugge vince 3-1 il derby contro il Cercles e provoca gli avversari: rissa al fischio finale VIDEO

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Una vittoria importante. Per confermare il secondo posto, a nove lunghezza dalla capolista Genk, per tenere a distanza l'Union Saint-Gilloise, ma soprattutto perché ottenuta in trasferta contro una delle rivali di sempre, il Cercle.ma è quello che è successo a fine partita a fare notizia.Dopo il fischio finale il centrocampista svizzero del Brugesprendendo dai tifosi una bandiera neroblu, sventolandola per tutto il campo, per poi piantarla proprio in mezzo al terreno di gioco. Un gesto che ha fatto infuriare i giocatori di casa, che hanno cercato il contatto fisico.Un episodio da condannare, che va oltre ogni tipo di sfotto'. Non è da escludere che Jashari possa essere sanzionato dalla federazione con una multa o, addirittura, con una squalifica.