Dice il saggio: “Segui il denaro”. Risponde l'ingenuo: “Ok, ma quale?”. Basterebbe questo scambio immaginario (ma neanche tanto) di battute per dare un senso alla questione delleincrociate sulla qualeattraverso lo stringato documento che contiene il dispositivo della sentenza. E in attesa che giungano le motivazioni ci sentiamo di confermare che davvero non c'era nulla, in quella gigantesca massa di valori finanziari scambiati cui corrispondono punti o pochissimi euro.Significa che da qui in avanti le nostre benemerite società di calcio (che nel frattempo continuano a scandagliare le acque profonde del debito, dando vita a un campionato di nessuna competitività internazionale e fornendo il dovuto apporto a una nazionale che ha portato a casa la seconda eliminazione consecutiva dalla fase finale dei mondiali). Almeno per quanto riguarda la giustizia della Figc, che del resto ha trattato la vicenda con un procedimento condotto a tempi di record. Prendano esempio i tribunali della repubblica, ingolfati da una massa d'arretrato giudiziario che richiama la costante disapprovazione delle autorità internazionali, dala festeggiare la Santa Pasqua, sbiancati nella fedina sportiva e pronti a recitare da capo la parte dei grandi strateghi di economia & finanza calcistica. Magari pure un po' indignati offesi per essere stati lordati dall'ombra del sospetto., che quando l'inchiesta della procura prendeva corpo nei mesi scorsi mandava a dire si trattasse di, e che ancora pochi giorni fa concionavaper fissare i valori dei calciatori e dunque anche la correttezza delle plusvalenze realizzate.(e stimolato da interventi esterno come quelli della Consob e della Procura della repubblica di Torino)anche per via di scelte per lo meno discutibili operate dalla procura federale. Che per costruire dei parametri di valutazione si è affidata anche ai valori presenti su Transfermarkt, ciò che qualsiasi lettore di Calciomercato.com non avrebbe minimamente preso in considerazione., quando invece almeno un altro paio di quelle che presentano la medesima combinazione cromatica avrebbero figurato più che degnamente nella compagnia. Di guardare a altri parametri come l'utilità d'uso dei calciatori scambiati, non si è proprio parlato. Eppure sarebbe stato un riferimento ben più credibile., o (per citare casi di società escluse dal procedimento). E invece a quelle, magari, penserà la Procura della repubblica di Torino. Dove di calcio non capiscono nulla così come in Consob e perciò insistono con questa sciocca pretesa di giudicare eccessivi certi valori attribuiti a calciatori e plusvalenze.@pippoevai