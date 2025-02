Getty Images

Il progetto del nuovoentusiasma, dal punto di vista del brand ma anche per i tanti investimenti per far crescere la squadra del Lago.è l'emblema dei talenti sbocciati con Cesc Fabregas, alla guida di un gruppo costruito con investimenti anche corposo soprattutto nell'ultimo anno,E tante voci che si sono rincorse su altri grandi colpi, su tutte quelle per- Proprio il mercato è stato uno dei temi toccati da, manager indonesiano a cui è affidato l'investimento dei fratelli Hartono (proprietari del club) e che dallo scorso ottobre è diventato, nel corso della lunga intervista concessa a Calcio e Finanza . Strategie in entrata e in uscita: le sue dichiarazioni.

- Tra i temi più caldi c'è sicuramente il futuro di Nico Paz, corteggiato da big come l'ma con ilche ha sempre la possibilità di richiamarlo al Bernabeu. Suwarso spiega: "Non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. Forse tra 3/4 anni, perché sarebbe ingenuo non dire che i ricavi dalle cessioni dei giocatori fanno parte del business.".- Ma quanto hanno di vero le voci su Theo Hernandez? Il presidente del Como svela alcuni retroscena legati all'ultimo mercato invernale: "(secondo indiscrezioni si tratta del terzino del Milan Theo Hernandez, ndr). Non abbiamo paura di fare offerte per i giocatori più importanti, ma dobbiamo assicurarci che si adatti al budget".

- Infine, Suwarso sottolinea come l'equilibrio e la lucidità non siano da perdere nel momento in cui si tornerà a operare sul mercato: "Siamo in un momento in cui, se lasciassimo che il nostro ego guidasse le nostre decisioni, probabilmente faremmo un'offerta per ogni giocatore del mondo, ma non lavoriamo così. Siamo governati dalla nostra forza e ciò significa che i nostri proprietari non ci supporteranno nel darci soldi mentre non stiamo generando entrate costantemente. Dobbiamo iniziare a guadagnare da soli costruendo il business".