Si viaggia, con la mente, quando in quarantena devi per forza di cose restare a casa. E chi ha viaggiato, anche nel tempo, è Dejan Krivokucka , fantallenatore serbo, che a Football Manager ha portato il il Como agli ottavi di finale di Champions League… nel 2024. "Il Como?" vi starete chiedendo. Sì, il Como.



In un’intervista per Como Tv, il giovane Dejan, che ha la passione per i videogame, in particolare quelli manageriali, si è innamorato del Como del 2002, quello che arrivò in Serie A grazie ai gol di Lulù Oliveira e Carlo Toldo. E la voglia di riportare in Serie A quella squadra, retrocessa dopo una stagione, con quello stadio meraviglioso, in riva al lago rimasto nel cuore di Dejan, con quella tifoseria così calorosa, ecco... ha fatto la differenza. E ora le note della Champions tengono compagni al lago di Como, colonna sonora di una storia romantica.