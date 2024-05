Il Como in Serie A e Fabregas porta tutti a Ibiza! VIDEO

e dopo un campionato di grande livello in cui, da outsider, è riuscito ad avere la meglio su avversari che partivano più attrezzate per la promozione. Al triplice fischio alè partita la festa prima in campo e poi negli spogliatoi. Scene d'euforia vista già mille volte ma che è sempre bello rivedere. E stavolta c'è anche un frangente della grande festa dei lariani che è diventato subitoIn alcuni video che girano nella rete, si vede l'allenatore spagnolo fare un discorso motivazionale e d'incoraggiamento ai suoi giocatori. Ecco cosa ha detto loro.

"Prima di tutto complimenti,Lo so che non abbiamo finito nella maniera che volevamo, vincendo la partita… ma prima di uscire con tutti i tifosi devo dirvi una cosa: domani allenamento alle 10 e fatevi forza, perchéL’anno prossimo, più efficienza, più lavoro" ha detto, prima di concludere col botto.

"E come avevo promesso e voi ragazzi volevate…Promessa mantenuta. Un'appendice della festa del Como sarà dunque in Spagna, sempre agli ordini del leader Fabregas.