Il Como non transige, ma il valzer delle panchine coinvolge anche Fabregas: perché sarebbe perfetto per l'Inter

E’ un po’ il quesito principale che, partendo dai tifosi e arrivando sino alla famiglia Hartono, si sta ponendo l’ambiente in quel di Como. Una domanda sulla quale si pongono molti interrogativi, visto che buona parte delle panchine in Serie A sembra destinata a cambiare faccia in vista della stagione che verrà.– per caratteristiche, volontà e aspettative –. Ma, dunque, torniamo alla domanda di cui sopra e proviamo ad analizzare la situazione attuale.

La stagione del Como non può che definirsi ottima, con un crescendo finale che ha permesso ai lombardi di chiudere nella parte sinistra della classifica. Un risultato straordinario per una formazione neopromossa. Merito anche dell’ideologia e della filosofia calcistica di Fabregas che ha trovato nei propri uomini pane per i propri denti.. Una stretta di mano arrivata anche per far fronte alle sirene del Bayer Leverkusen, che era pronto ad affidare il progetto tecnico a Fabregas per il post Xabi Alonso.

. Il Milan lo aveva messo nel mirino già negli scorsi mesi, la Roma aveva sondato un contatto diretto per provare a strappare l’ok dei lombardi a trattare l’arrivo dell’iberico nel post Ranieri e, come detto, il Bayer Leverkusen era convinto di aver trovato il profilo giusto dal quale ripartire

(Palladino si sarebbe dimesso dalla Fiorentina, Baroni è in bilico alla Lazio, Vanoli non proseguirà a Torino così come Gasperini a Bergamo, il Milan è alla ricerca del nome giusto per la prossima stagione, mentre a Napoli si sta decidendo il futuro di Conte con la Juventus alla finestra),. Lo sappiamo che, qualsiasi sia il risultato della finale di Champions League, il destino di Simone Inzaghi sulla panchina del club di Viale della Liberazione sarà un tema di discussione. Dal fischio finale in poi, si deciderà insieme il futuro di entrambe le parti. Ma nel caso in cui ci fosse una separazione, ecco che il profilo di Fabregas calzerebbe a pennello., con la Roma che ha virato con decisione su Gasperini,. Sa lavorare con i giovani e sa valorizzarli: elementi che si sposano bene con un management statunitense come quello di Oaktree.

