Como, idea Ancelotti Jr se parte Fabregas. E per il centrocampo piace Cristante

"Ovviamente c'è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Questa energia al Sinigaglia, una cosa diversa da quando sono arrivato da giocatore. Io voglio andar via di qui lasciando un'eredità, l'importante è che chi viene dopo di me ritrova una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare. Voglio lasciare questo al Como poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa".



Il triangolo... sì. Quello che si sta profilando all'orizzonte traè un interscambio di allenatori che intanto ha portato all'ufficialità dell'addio di Xabi Alonso alle aspirine, probabilmente con destinazione blancos che saluteranno Ancelotti. A proposito di saluto, suonano proprio come tale queste parole didopo la sesta vittoria di fila del suo Como:Il triangolo, secondo Sky, potrebbe allora completarsi con un tassello dalai lariani, in continuità con l'operazione Nico Paz che dovrebbe rimanere in riva al Lago. Gianluca Di Marzio riporta l'idea di concedere afiglio di Carlo e suo assistente, l'occasione di guidare una squadra in prima persona. Su di lui ci sarebbero anche icon i quali potrebbe andare subito a caccia di un titolo. L'alternativa sarebbe il tecnico delle giovanili delle merengues ed ex terzino- Piace sempre l'attaccanteHernandez del Deportivo La Coruna, già cercato in inverno, mentre il nome nuovo per il centrocampo è quello di Bryan, in uscita dalla Roma e funzionale alla necessità di aumentare i tassi di esperienza e italianità nella rosa.