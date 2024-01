Il Como sogna in grande: non solo Strefezza, contatti per Lazovic

Stragapede e Demicheli

Il Como, protagonista di una splendida annata in Serie B (attualmente 2° in solitaria), vuole sfruttare al massimo la finestra di mercato invernale, reclutando anche alcuni gioielli delle piazze di Serie A. L’occasione di centrare la promozione è ghiotta e in casa Como si tanno progettando grandi colpi per ritornare in massima serie, a distanza di 21 anni dall’ultima volta. In attacco si sta cercando di chiudere per Nsame, ex Venezia e attualmente in forza allo Young Boys, mentre interessa anche Ballett del Winterhur, in Svizzera. Ma è in difesa e specialmente sulla fascia che si cerca il colpo da 90.



IL PUNTO SU STREFEZZA - Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato di un tentativo per Gabriel Strefezza del Lecce. Per l'esterno offensivo classe '97, infatti, non esiste la sicurezza di rimanere in Salento nei prossimi mesi e il Como sta sondando il terreno, per capire la fattibilità dell’affare. Il club lombardo vuole un rinforzo importante per alimentare il sogno promozione. Ci sono stati dei primi contatti per il brasiliano (che ha cittadinanza italiana), ma l'operazione non è semplice. La coppia Osian Roberts e Cesc Fabregas sta tentando il colpo. Ma non è l’unico.



OCCASIONE LAZOVIC – Data la difficoltà nel sbloccare la trattativa con l’entourage del giocatore salentino (seppur la pista rimanga viva, anche se complicata) Roberts e Fabregas hanno espresso un altro desiderio alla dirigenza. L'alternativa ha un nome e cognome: Darko Lazovic del Verona, con cui sono partiti i primi contatti tra le parti. Lo stesso giocatore scaligero sta valutando la possibilità di scendere in cadetteria, mentre la dirigenza del Como sta decidendo quale innesto realmente realizzare in questa sessione invernale.



I NUMERI DELLA STAGIONE DI LAZOVIC - Dal punto di vista statistico, Lazovic, simbolo del Verona del Lecce, la scorsa estate, è impiegato stabilmente: ha disputato 15 partite in Serie A, durante le quali ha realizzato solo un gol, contro il Napoli a ottobre. A tutto ciò si aggiungono le due presenze in Coppa Italia.