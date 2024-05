Il Como vuole essere subito protagonista: in quota idea Icardi, più vicini i colpi Candreva e Pinamonti

48 minuti fa



Il Como, messa da parte la promozione in Serie A, pensa subito al mercato per vivere una stagione da protagonista. Il sogno per la dirigenza è Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray: il ritorno in Italia dell’argentino si gioca a 7,50. Per gli esperti però i colpi più probabili in quota sono Antonio Candreva e Andrea Pinamonti, reduci da due retrocessioni rispettivamente con Salernitana e Sassuolo e visti al Como in estate a 2,75. Segue per i bookie la coppia Fabio Miretti-Pedro, a 5, mentre è offerto a 6 il trasferimento in Italia della bandiera del Leicester Jamie Vardy. Più remota la pista che porta a Joaquin Correa: “El Tucu” di ritorno all’Inter dopo il prestito all’Olimpique Marsiglia è fissato a 9 volte la posta.



EMT/Agipro