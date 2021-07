Problemi in Portogallo per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha 15 giorni di tempo per apportare alcune modifiche alla veranda costruita sulla terrazza del suo appartamento di lusso a Lisbona. Dopo aver visionato i lavori, il 21 luglio scorso il Comune di Lisbona ha comunicato a CR7 che "deve ripristinare la legalità urbana, ripristinando le condizioni esistenti prima dell'esecuzione dei lavori, perché questa aggiunta non è in conformità con il progetto del palazzo".