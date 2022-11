National federations have released the following statement. — FA WALES (@FAWales) November 21, 2022

One Love, in testa, ma non al braccio. Le federazioni dihanno pubblicato un comunicato congiunto per fare chiarezza sulla fascia arcobaleno, che non verrà indossata per evitare incidenti diplomatici: "Lper questo abbiamo chiesto ai nostri capitani di non tentare di indossare la fascia durante le partite della Coppa del Mondo FIFA. Siamo molto delusi dalla decisione della FIFA che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla FIFA a settembre informandola del nostro desiderio di indossare la fascia One Love per sostenere attivamente l'inclusione nel calcio e non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e allenatori sono delusi: sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno supporto in altri modi".