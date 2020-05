Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto- per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria in corso, i live vengono realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020), oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti.semifinale di andata della Uefa Champions League 2018-2019.- colossal del 1959, narra la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur, tradito dal suo vecchio amico d'infanzia, il tribuno romano Messala. Ben-Hur troverà la sua vendetta in occasione della grandiosa corsa delle quadrighe al Circo di Gerusalemme, considerata una delle più spettacolari scene d'azione della storia del cinema.la padrona di casa Barbara d'Urso raccoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l'app Mediaset Play.- il film è ambientato nel 2006 - in concomitanza con la corsa della Nazionale di calcio italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio Germania 2006 - e racconta le vicende di Luca Molinari, preso tra l'amore per l'addestratrice di delfini Azzurra e l'immaturità del padre, il tutto alla soglia degli esami di maturità- nuova puntata della nuova stagione della gara tra ristoranti più famosa d’Italia. Dirige l’orchestra il maestro Alessandro Borghese.Arriva in prima tv l’ultimo capolavoro diretto da Quentin Tarantino.Torna il doppio appuntamento della serie sui giocatori di potere alla New York-London Investment Bank. Con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak.. Ottavo di finale del Mondiale 2006, vinto dai BluesDocuserie sulla controversa figura di Joe Exotic, fondatore di uno zoo privato in Oklahoma dedicato soprattutto ai felini, con oltre duecento esemplari di tigri e leoni (e cuccioli pronti per essere coccolati dai visitatori).. «Il bene, il male, due facce della stessa medaglia». Uscì nel 1996, scritto e diretto da Michael Mann e con protagonisti Robert De Niro e Al Pacino.