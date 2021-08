Harry Kane non andrà al Manchester City, benché volesse essere allenato da Guardiola e cercare di vincere la Champions assieme a lui, completandosi come campione. Se ne è convinto per le resistenze del Tottenham, che non ha voluto cederlo nemmeno di fronte a un’offerta di 150 milioni di sterline, e per l’affetto della gente. Il post con cui ha ufficializzato la sua decisione sarà magari un po’ ruffiano, ma è comunque coinvolgente: “E’ stato incredibile vedere l’accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere i loro messaggi di supporto nelle ultime settimane: rimango qui al cento per cento”.