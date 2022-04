Zaniolo o Di Maria? La Juve studia le mosse per il mercato, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi risponde così: "Avendo già Chiesa e Vlahovic, l'arrivo di Zaniolo formerebbe un tridente col quale starebbero a posto per altri dieci anni. Se sta bene punterei su di lui, i parametri zero non mi entusiasmano".