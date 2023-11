Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus dal 2007 al 2011, ai microfoni di TuttoJuve.com ha espresso la sua opinione su alcuni temi di mercato riguardanti i bianconeri.



IL CENTROCAMPISTA IDEALE - "Il più importante: Youssouf Fofana del Monaco, che i giornali francesi hanno collegato di recente ai bianconeri. Il ventiquattrenne francese è il centrocampista su cui deve lavorare la Juve, è forte e ne consiglio fortemente l'acquisto".



L'ATTACCANTE - "Vlahović? Se dovesse arrivare un'offerta interessante, lo venderei e reinvestirei il ricavato per comprare un attaccante più forte. Dei due, il più indispensabile è Federico Chiesa. Io prenderei Jonathan David, a me piace molto il suo stile di gioco e penso si adatterebbe subito al calcio italiano. Per me sarebbe un upgrade".