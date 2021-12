Norberto Bercique Gomes Betuncal, più semplicementea suon di gol:di Lisbona,Eppure nessuno se lo aspettava, quando dopo un abile lavoro di scouting Pierpaololo strappa al, club della Primeira Liga,: si pensava al solito colpo da ultimo minuto, per un Carneade che arrivava in Serie A senza particolari referenze.I friulani però negli anni hanno abituato il calcio italiano ad estrarre dal cilindro numerosi conigli,cresciuto nel settore giovanile del Uniao recreativa e desportiva de Tires, da ragazzino giocava in una squadra di quartiere di Lisbona, dove diversi allenatori si accorgono nel suo talento. Per potenziare le proprie caratteristiche tecniche,, migliorando coordinazione e senso del gol. L’esplosione nella stagione 2018-19, percon l’Olimpico do Montijo, nel quale mette a segno 21 gol in 33 presenze, nel campionato di terza divisione portoghese. Visti i numeri nelle giovanili,protagonista nel Nord Europa e più giovane di due anni.Il Portimonense lo acquista a titolo definitivo: primo anno con l’Under 23 epoi in prima squadra nella stagione successiva conSempre constella dei Los Angeles Lakers, noto anche per il suo, che perà non mette sempre in scenaIl nome di Beto è legato a stretto giro anche a quello diil Cholo, tecnico dell’Atletico Madrid, lo aveva consigliato proprio all'Udinese, nell'ambito dell'affare De Paul, per sostituire l'argentino, seppur in un ruolo differente.- Dopo un'ottima prima parte di stagione, ierNel secondo gol,, seminando Lazzari, ma non si scompone: "Solo 33 km/h? Sono troppo lento, non sapevo. Che bel gol, questo un gol alla Beto. Ed esultanza top. Sono un giocatore completo, ma anche incompleto. Ho velocità, forza, tecnica ma un po', un po', un po'.Figlio di genitori della Guinea Bissau, ex colonia lusitana,, che avrà diritto anche al 50% della sua eventuale e futura cessione da parte dell’Udinese ad altre squadre."I suoi margini sono notevolissimi. Non bisogna aver fretta con lui. Tutti intuiamo che ha grossi margini di miglioramento, senza fretta e lavorando quotidianamente con un'umiltà che andrebbe fatta vedere ai bambini del settore giovanile. Penso che abbia delle prospettive importanti". Ora Beto vuole prendersi il Friuli, poi il futuro in un grande club...​@AleDigio89