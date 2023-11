Manuel Dimas Texeira, ex difensore portoghese, alla Juventus dal 1996 al 1998, intervistato da TuttoJuve.com dà un consiglio di mercato ai bianconeri: "Joao Neves del Benfica? E' un giovane di grande talento, duttile e sempre pronto a soddisfare con grande efficacia quanto richiesto dall'allenatore. Per lui la squadra è più importante di ogni altra cosa e riesce ad affrontare la partita in modo molto positivo senza pensare ad altro. Il suo ritmo di lavoro è incredibile. È chiaramente un top player, ma il Benfica sicuramente chiederà un sacco di soldi. Pian piano entrerà nella nostra prima squadra, il Portogallo. Se lo vedrei bene alla Juventus? Sì, lo consiglio alla dirigenza. Sarebbe fantastico vederlo un giorno indossare la maglia bianconera".