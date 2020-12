Se dicipensi a, se dicipensi a, se nominicon la testa voli aldi. Teste di una creatura vincente, in Italia, in Europa e nel Mondo, per citare un tormentone tanto caro all'allora presidente rossonero, che domani sera, alle 21, si incontreranno nuovamente, da avversari, in Serie B. Ladicontro ildi, con quel sapore di retrò che non passa mai di moda.I grigiorossi sono alla ricerca di punti nel limbo tra salvezza e playoff, i brianzoli di una continuità che possa fare rima con Serie A: i primi si sono affidati aper cambiare una certa mentalità, i secondi, di fatto, sono quello che sono grazie agli investimenti di, che stanno cercando di fare qualcosa di storico per la piazza monzese. Qualcosa che hanno fatto per una piazza affascinante come la Milano rossonero.Ne hanno passate tante assieme, girando il mondo, quello vero, e conquistando il mondo, quello calcistico. Inseguendo un pallone e i suoi fuoriclasse, per rendere il Milan più bello e luccicante, partendo dae un contratto messo nelle mutande per evitare la furia dei tifosi dello; passando per la delusioneche, parole di Braida, "​era il testimonial Nike per il Mondiale. Io e Capello eravamo convinti che potesse fare cose importanti", per la sorpresa "​era semisconosciuto, lo abbiamo comprato per 7 milioni quando il Chelsea stava per soffiarcelo", per il rammarico, trattato ai tempi del River. Nel mezzo la maglia delregalata aquando non l'aveva ancora indossata, lo sconto in Brasile per, le 'coccole' adopo un rigore sbagliato nel suo primo trofeo Berlusconi. Chi si ferma è perduto, chi continua a correre no.: non si siedono su un passato fatto di gloria e vittorie, ma si muovono per costruirsi un nuovo futuro. Possibilmente fatto di successi.@AngeTaglieri88