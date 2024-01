Il coordinatore delle giovanili della Svizzera: 'Boteli alla Juve? Più Eto'o che Lukaku'

Francesco Gabriele, coordinatore del settore giovanile della Nazionale svizzera, ha parlato a Tuttosport di Winsley Boteli, giovane attaccante del Borussia Monchengladbach accostato alla Juventus:



"Boteli come Lukaku da giovane? Direi proprio di no. Winsley è un giocatore diverso, non così poderoso di corporatura, ma molto agile, rapido, svelto. Se parliamo di grandi attaccanti d’origine africana, allora lo vedo più simile a Eto’o. Parlo di movimenti, di caratteristiche fisiche, di altezza e di peso. Come questi famosi centravanti c’è in comune la facilità a finalizzare, ad andare in gol. Sapersi trovare al posto giusto al momento giusto. Essere anche cinico sotto porta: doti fondamentali per una punta".