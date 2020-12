Essere uno dei manager più pagati in Germania (circa 7 milioni lo scorso anno e oltre i 20 quello precedente), può avere i suoi lati negativi, come ad esempio il non poter accudire i propri figli oppure essere d’intralcio alla carriera lavorativa di chi più si ama., permettendo a sua moglie di concentrarsi sulla brillante carriera da giudice. La notizia è stata annunciata tramite comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’azienda, diventata oggi un impero da 14 mila dipendenti, 36 milioni di clienti in 17 Paesi diversi ed un utile netto di circa cento milioni di euro (cifre astronomiche per una realtà nata come start-up). Già con la nascita del primogenito nel 2018, l’imprenditore tedesco aveva usufruito del paternity leave ossia il congedo di paternità, che gli aveva concesso di affiancare la moglie in questa nuova “avventura”, ma con l’arrivo del secondo figlio, la cui nascita è prevista per il 2021, è arrivata anche la decisione definitiva, ponderata per svariati mesi, accompagnata da parole d’amore per la compagna di vita e per il suo lavoro, che per il giovane Ritter hanno la priorità assoluta.. La scelta di Rubin Ritter non è un caso isolato, basti pensare a James Rubin, portavoce del dipartimento di Stato americano, il quale seguì a Londra sua moglie Christiane Amanpour, inviata di guerra della Cnn, oppure le rare eccezioni nostrane come quella di Sergio Cofferati che nel lontano 2008 decise di non ricandidarsi come sindaco di Bologna, trasferendosi in Liguria pur di supportare il lavoro di sua moglie come addetta stampa dello Stabile di Genova.