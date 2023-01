Un coro dedicato a Wilfried Gnonto ha scatenato la polemica in Inghilterra. Protagonisti i tifosi del suo club, il Leeds, che nell'ultima strofa del canto fanno riferimento alle dimensioni del pene dell'azzurro 19enne nato a Verbania. Il coro, che per molti sottintende un pensiero razzista, non è piaciuto nemmeno all'allenatore dello stesso Leeds, che ha invitato i propri sostenitori a modificarlo. "Credo che nel nostro sport sia necessario mantenere un grande livello di rispetto - le parole di Jesse March -. I tifosi amano molto Willy, e pure io spesso mi ritrovo a cantare quel coro. Ma non c'è un modo per cambiare il testo e renderlo ugualmente rispettoso?".