, l’animale ritenuto (senza conferme) di essere stato un passaggio del, è da tempo a rischio estinzione a causa del traffico illegale: in molti paesi asiatici è considerato un piatto prelibato e le sue scaglie elemento curativo della medicina tradizionale cinese. Ma orain qualche "wet market" asiatico magari in scarse condizioni igieniche, questo mammifero così tormentato è poi stato improvvisamente chiamato in causa a febbraio per "spiegare" l'avvento dell'epidemia da coronavirus, come si legge in un approfondimento pubblicato da Repubblica.it.oggi si trovano in Asia e in Africa e tutte le otto sottospecie sono considerate dalla IUCN (l'Unione internazionale per la conservazione della natura) come vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico di estinzione.. Nonostante la medicina tradizionale cinese indichi l'uso di scaglie per combattere infertilità, cancro alle ovaie, disturbi nella circolazione del sangue e tante altre malattie, l'idea che il pangolino possa essere collegato alla pandemia sta infatti scoraggiando i consumatori.