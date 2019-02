Come rivela il Corriere della Sera, Icardi è convinto che la fascia gli sia stata tolta non per le dichiarazioni della moglie Wanda o per problemi con alcuni nello spogliatoio. Il vero motivo? Secondo Mauro, "perché l’Inter avrebbe già deciso di venderlo a fine stagione con certezza, promesso a un altro club". Ecco da dove nasce la frattura, tanto che il quotidiano aggiunge: "L’entourage smentisce con forza le frizioni con i compagni, sottolinea anzi che tanti dallo spogliatoio gli hanno scritto messaggi come sei tu il mio unico capitano, Maurito".