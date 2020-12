, mantenendo un certo margine sulle dirette inseguitrici. A San Siro arriva il Parma, nel penultimo impegno casalingo dell'anno solare, prima della doppia trasferta contro Genoa e Sassuolo e lo scontro diretto con la Lazio del prossimo 23 dicembre. Una serie di appuntamenti ravvicinati e decisivi per testare ulteriormente la consistenza della capolista, nei quali il tecnico rossonero ritroverà però gradualmente tutte le sue pedine.- Dopo i 20 minuti abbondanti collezionati a Praga in Europa League,dopo l'infortunio muscolare subito nell'ultima sosta per le nazionali: l'assenza di Ibrahimovic, destinato a rientrare mercoledì prossimo a Genova, spingerà Pioli a confermare il quartetto offensivo utilizzato domenica scorsa contro la Samp, ma con la possibilità di contare su un giocatore in più come il portoghese, capace di cambiare la partita o comunque di tenere sotto pressione le difese avversarie con le sue accelerazioni.che avevano contraddistinto il periodo antecedente all'infortunio (3 reti e 3 assist) e, cercando sempre di fare gol".(dopo i 5 assist già a referto) per ritrovarsi completamente dal punto di vista mentale dopo i postumi del problema al gomito di settembre ed essersi contraddistinto nelle ultime settimane più per il lavoro al servizio della squadra che per la lucidità in fase realizzativa.La differenza tra chi gioca di più e i meno impiegati è sempre meno palpabile, grazie a una consapevolezza della propria forza giunta attraverso il lavoro di Pioli e i risultati.l'uomo chiamato a fare la differenza soprattutto in due partite - contro Sassuolo e Lazio - che possono rappresentare il definitivo trampolino per le ambizioni di altissima classifica in vista del 2021.