Il 2020 un anno nero, anche per i conti del calcio:. E' quanto emerge dal rapporto 'The European Champions Report 2021' di Kpmg Football Benchmark, anticipato dal Sole 24 Ore: i ricavi operativi (escluse plusvalenze nel calciomercato); il risultato netto aggregato per 19 squadre (escluso il Liverpool di cui si conoscono solo i ricavi, indica una perdita netta di 1,015 miliardi rispetto a un utile netto di 90,7 milioni nel 2018-19.- Non tutte le big europee perdono però: ilregistra l'utile più alto con 41,7 milioni di euro (+12,3 rispetto all'anno precedente), in positivo anche il(5,9 milioni, è la squadra tra i campioni con l'utile più alto), mentre iltra i campioni ha i ricavi più alti (681,2 milioni, -8% rispetto al 2019) e in Spagna è battuto dalcon 708 milioni. Ilha invece il valore più alto della rosa all'1 gennaio 2021 (1.094,3 milioni, -5% rispetto all'anno precedente). Per chi sale, c'è anche chi scende come il, che con una perdita netta di 125,8 milioni ha il peggior risultato tra i club campioni. Peggio del, che vede dimezzare il fatturato a 87,3 milioni, peggio dellache ha subito un calo dei ricavi operativi del 13% (401,4 milioni) e ha più che raddoppiato la perdita netta a 89,7 milioni.- Note positive anche(146,6 milioni di ricavi in crescita del 6,3% e utile netto di 1,2 milioni) e, che ha chiuso anche l'ultima stagione in attivo a 20,4 milioni. Sono in Italia invece le pecore nere d'Europa, come sottolinea Kpmg infatti: perdita netta di 204 milioni per i giallorossi, la seconda più alta nella storia della Serie A; rosso da 194,6 milioni invece per i rossoneri.