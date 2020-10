. Lui, che in apparenza è uno spaccone al quale spesso piace atteggiarsi da “gran bel figo”, ha voluto inviare ufficialmente un importante segnale ai milioni di uomini, donne, ragazzi e bambini per ricordare loro di stare in campana perchè con il virus non si può scherzare. Lui quando scoprì di essere positivo, non una ma due volte, fece il guascone e sentenziò: "Covid, mi hai aggredito ma non sai con chi avrai a che fare". Una frase tanto paradossale che faceva sorridere e ispirava simpatia per quello 'bullo' genuino e istintivo., il quale ha lanciato praticamente questa parola d’ordine demenziale al suo immenso esercito di followers sparsi per il mondo. Una frase offensiva che, per fortuna, qualcuno ha preso sul ridere misurando però nel contempo il quoziente intellettivo del portoghese al quale il professor Roberto Burioni ha voluto dare ironicamente il benvenuto a nome dell’ordine dei virologi.In compenso Zlatan Ibrahimovic ha, invece, ricevuto i complimenti ufficiali da parte dei rappresentanti del Comune di Milano e del governatore della Lombardia Fontana per questo essersi esposto in prima persona sostenendo la campagna anti-Covid che in questi giorni drammatici per l’intera Europa assume una valenza nevralgica. I numeri dei contagi, dei decessi, delle terapie intensive sono da brividi e la minaccia di un nuovo lockdown anche per l’Italia, dopo Francia e Germania, è tristemente sempre più attuale.