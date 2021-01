, accendendo la spia d'emergenza nei conti delle società. Colpa, ovviamente, dei mancati ricavi da stadio e dai tagli dei ricavi sui diritti tv.Nell'annuale studio, l'azienda di consulenza inglese presenta numeri e dati sulle perdite dei top club mondiali. Entro la fine di questa stagione,. Il totale di perdite, dunque, è ammontato dunque a 1,1 miliardo a causa della riduzione dei diritti tv (-23%, 937 milioni) e dei mancati ricavi da stadio (-17%, 257 milioni), compensati solo in parte da un aumento (+3%, 105 milioni) dei ricavi commerciali. Il fatturato medio di ogni club è stato di 409 milioni, con un calo di 55 milioni rispetto alla stagione precedente.In vetta alla classifica si conferma il, che tocca quota 715 milioni di euro (la stagione precedente furono 840). Al secondo posto il(714), seguito dal(634). Il(580) è quarto,(558) e(549) sono quinti e sesti (in fondo all'articolo la classifica con la top 20).E' lala prima italiana,I bianconeri pagano il mancato incasso dal matchday (-36%), a cui si somma il -20% dei ricavi da diritti tv. Agnelli può parzialmente sorridere solo grazie al +3,3 milioni (+2%) dei ricavi commerciali, frutto dei rinnovi delle partnership con Jeep e Adidas.: in viale della Liberazione pesa soprattutto il -37% dei ricavi commerciali. Diciannovesimo, invece, il(176,3 milioni contro 207,4), mentre ilè solo 30° con 148 milioni. Fuori dalla top 30, infine, la, che paga la mancata qualificazione in Champions League.