Contagi ieri quasi 24 mila. Quindi niente Zona Gialla per tutto Aprile. Aperte un po' le scuole, ma non i ristoranti. Regioni che non possono richiudere le scuole di testa loro. Obbligo di vaccino per chi vuole lavorare con malati e anziani. Se non c'è vaccinazione allora spostamento di mansioni, ferie e sospensione fino a fine anno. Scudo penale per i vaccinatori. Se a metà mese più o meno per miracolo epidemia ci molla un po' magari qualche deroga. Lentezza delle riaperture pari a lentezza della vaccinazione, velocità delle riaperture pari alla velocità della vaccinazione, da qui non si scappa.Spiare, sottrarre con la corruzione informazioni militari ad un altro paese è un atto ostile, è una diretta minaccia alla sicurezza del paese spiato. Se poi ti fai scoprire, l'atto ostile diventa ufficialmente ostile perché appare evidente e inconfutabile che a mandare spie e soldi per corrompere è stato un Servizio di polizia, un ministro, un governo. Mosca, la Russia: atto ostile verso l'Italia. E lo Stato spiato non può che reagire. Agenti russi compravano informazioni militari segrete in Italia. Gliele vendeva un ufficiale, un capitano italiano, di grado medio alto ma di prezzo basso: cinquemila euro per l'ultima chiavetta con dentro informazioni riguardanti sistemi di comunicazioni militari. Presi in flagrante, l'italiano arrestato, due russi espulsi. Ambasciatore russo a Roma si è lasciato sfuggire uno: speriamo gli italiani non si incavolino troppo...Quando finisce? E, se non proprio quando finisce epidemia, quando diventiamo più forti del virus? Insomma quando si apre o riapre? Vari paesi si sono dati una data obiettivo. La Gran Bretagna che ha il 57 per cento della popolazione vaccinata ha scelto e indicato la data obiettivo del 21 giugno. Tre mesi, quasi tre mesi da oggi per il giorno del si riapre tutto, tre mesi di riaperture graduali e a piccoli passi, sperimentazioni. Tre mesi da oggi avendo oggi il 57% della popolazione vaccinata. Gli Usa dove dal 6 di aprile vaccinano anche dai 16 anni in poi si sono dati la data obiettivo del 4 luglio per farne patriotticamente Independence day dal Covid. Tre mesi e più da oggi. Francia che vaccina più o meno come noi e vara da ieri restrizioni maggiori si è data la data obiettivo del 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia e della Rivoluzione con la maiuscola. Più di tre mesi da oggi. Germania che vaccina meno di noi non se l'è sentita di darsi una data obiettivo e a Berlino restano su un vago fine estate. Noi? Da noi è grande dibattito, molta voglia e quotidiana pressione per riaprire tra 15 giorni al massimo.Demografia vaccinale alla rovescia. Quale la fascia d'età meno vaccinata in numeri assoluti e percentuali? In Italia quella che va dai 70 ai 79 anni. Il perché e il per come è una lunga storia...Fatto sta che la fascia d'età tra i 20 e i 29 anni spesso e quelle tra i 30 ei 39 e i 40 e i 49 sempre risultano ad oggi più vaccinate dei settantenni.Pare proprio (indagine, arresti e dimissioni) che in Regione Sicilia (relativo assessorato) spalmassero, limassero, aggiustassero i numeri veri dei contagi. I numeri veri non andavano bene, occorreva aggiustarli in ufficio. I numeri veri mandavano in Zona Rossa e quindi la buona causa per nasconderli era evitare le "penalizzazioni". Penalizzazioni...sempre così le chiamano molti uomini e donne della politica (e non solo della politica). Le misure anti contagio vissute come una penalità da scansare e non come una salvaguardia collettiva, la pandemia vissuta come una multa che arriva ma, se oscuri l'Autovelox...Storia solo siciliana? Tutt'altro: a suo tempo Conferenza Regioni aveva avvertito del pericolo. Avevano detto le Regioni: se a 250 contagi su 100 mila abitanti scatta automaticamente la Zona Rossa, allora c'è il pericolo che si facciano meno tamponi per trovare meno positivi. Attenti dunque che qualcuno potrebbe pensarci a tener bassi i numeri per non finire in penalità. Chi poteva pensarci? Le uniche a raccogliere e comunicare dati sono le Regioni, a chi poteva dunque venire in mente di pensarci?Scuola o ristorante, ristorante o scuola? Dimmi chi vuoi tenere aperto tra i due e ti dirai chi sei.