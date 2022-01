Il Covid-19 spaventa il calcio italiano. Sono saliti a i 50 contagi soltanto tra i calciatori e la situazione è in peggioramento,Al momento è solo un'ipotesi, ma è chiaro che la situazione va monitorata.tra l'Inter, vincitrice del campionato, e la Juventus che nella scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia. ​Il problema - non da poco - è trovare una data libera nella quale giocare il match,in programma il 6 gennaio.- Tutto è in divenire. Secondo quanto scrive oggi La Stampa ​Questo anche perché in casa Juve, dopo il contagio di Chiellini, che si aggiunge a quelli di Arthur e Pinsoglio, c'è il rischio di un focolaio: oltre ai tre casi tra i big ieri è risultato positivo anche Israel che sarebbe stato convocato da Allegri in prima squadra. Il 21enne portiere uruguaiano fa parte del focolaio della Juve Under 23, dove ci sono altri 11 positivi.in isolamento perché venuti a contatto con persone positive.