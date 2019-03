Quello che meglio di ogni altro rappresenta il crollo verticale della difesa fiorentina: Nikola Milenkovic vive un momento difficile, forse il più difficile da quando è a Firenze. Con un paradosso: proprio quando è tornato a giocare nel suo ruolo naturale (centrale), Nikola si è perso. Come se avesse smarrito l’orientamento. Da terzino - scrive il Corriere Fiorentino - è stato invece praticamente perfetto. Non si è però praticamente mai fermato: in Serie A ha giocato 1.930’ su 2.340 mentre, in Coppa Italia, non ha saltato nemmeno un minuto. Tre gare, e 270’ in campo. Normale, quindi, che possa accusare un calo.