Il prossimo 6 luglio, quando il Torino si radunerà per iniziare la nuova stagione, al Filadelfia potrebbe esserci anche Arlind Ajeti. Il difensore albanese infatti, con la retrocessione in serie B del Crotone (squadra nella quale era in prestito in questa stagione), potrebbe non essere riscattato dalla società calabrese.



Ajeti non rientra comunque nei piani del Torino e, anche se il Crotone non dovesse riscattarlo, sarà comunque inserito nella lista dei cedibile e il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovrà mettersi al lavoro per cercargli una nuova sistemazione.