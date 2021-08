Continua il pressing del Torino sul Crotone per riuscire ad avere Junior Messias, giocatore inseguito da tutta l'estate. Per sbloccare la trattativa il club calabrese ha chiesto come contropartita tecnica Koffi Djidji (che nell'ultima stagione ha giocato in prestito proprio al Crotone).



Il Torino, però, al momento non può privarsi di Djidji, considerato che in difesa gli uomini sono contati dopo la cessione di Lyanco. Per Messias la trattativa è quindi destinata durare fino all'ultimo giorno di mercato.