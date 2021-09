Il nuovo acquisto del Genoa Zinho Vanheusden, arrivato in prestito dall'Inter, non è sceso in campo nell'ultima gara del Belgio contro la Bielorussia, il motivo l'ha spiegato il ct Martinez in conferenza stampa: "E' ancora giovane, dopo 20 partite in Serie A migliorerà sicuramente. Mi auguro che l'esclusione non l'abbia fatto rimanere male e che sia entusiasta di giocare le prossime gare".