ll ct del Galles, Rob Page, ha parlato in vista dell'Europeo. Prima la Svizzera, nel girone ci sarà anche la sfida all'Italia. "Il nostro focus è sulla Svizzera: le gare che giocheremo e le sedute fino all'Europeo ci aiuteranno ad avere l'undici migliore. Alcuni non hanno sempre giocato nelle proprie squadre, come Ramsey: non ha giocato quanto avrebbe voluto in Italia, non possiamo spingerlo a 100 miglia all'ora all'inizio. Non possiamo permetterci di far crollare lui, Ben Davies, e gli altri che hanno giocato meno".