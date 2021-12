Il ct del Marocco Vahid Halilhodzic ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa, ma nell'elenco non c'è il nome di Hakim Ziyech del Chelsea. Il motivo l'ha spiegato lo stesso ct in conferenza stampa: "Gli equilibri del gruppo sono fragili, per due anni abbiamo rovinato bene con questi giocatori e non permetterò a nessuno di rovinare tutto. La nazionale è sacra".