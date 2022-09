L'Inter trema per Marcelo Brozovic, con il centrocampista che potrebbe andare incontro a un lungo stop. A confermarlo è il ct della Croazia Zlakto Dalic: "Credo che oggi abbia sforzato troppo il tendine del ginocchio, gli servirà uno stop di tre o quattro settimane. Credo comunque che recupererà senza problemi per il Mondiale. Mi dispiace che sia dovuto uscire oggi, ci ha un po’ disturbato il suo stop. Lui è un giocatore che dà tanto in ogni partita, il suo ruolo lo richiede”. A breve il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali.