Nelle ultime ore in casa Napoli era scattato l'allarme Milik, dopo che è stato colpito da un virus influenzale che infettato la nazionale polacca. Si temeva che l'attaccante avesse contratto la febbre suina tramite il contatto con Fabian Ruiz, ma l'ipotesi è stata scartata dal Ct Brzeczek che come riporta Goal.com ha dichiarato: "Abbiamo anche chiesto consulenza ad un medico per scongiurare l’ipotesi che si trattasse di qualcosa di più grave, si diceva che Arek Milik avesse preso l’influenza suina ma i test hanno escluso questa possibilità".