, auspicando un ritorno in Serie A per le due società più importanti della propria regione: Ancona e Ascoli.Ospite d'onore dell'evento “Marche, una regione da podio”, il commissario tecnico della Nazionale ha speso parole importanti per bianconeri, biancorossi e non solo: "Le seguo assiduamente e attentamente. Faccio il tifo per tutti e, che ha un passato glorioso che spero torni a rivivere - ha detto l'ex numero 10 al portale QdMNotizie.it - L’Ancona mi sembra sulla strada giusta, con una proprietà ambiziosa, preparata e seria e un organico forte per la Lega Pro. Ora, con Melchiorri, che è un attaccante super per la categoria, si è rinforzata notevolmente e può puntare molto in alto per la gioia dei tifosi che sono sempre attenti e calorosi. Credo che la Serie B e anche la Serie A per Ancona sia un traguardo auspicabile e da provare a raggiungere".Auspicio che Mancini riserva anche all'altra storica formazione marchigiana: "L’Ascoli in B si fa sempre rispettare maA. Sarebbe un bel traguardo per le Marche, una regione dove lo sport è amato e praticato".