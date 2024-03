Il ct Usa: 'McKennie alla Juventus non aveva neanche l'armadietto, ora è uno dei migliori centrocampisti in Serie A'

Tra i giocatori della Juventus che lasceranno l'Italia durante la sosta per le nazionali c'è anche Weston McKennie. Il centrocampista bianconero è stato convocato dal ct degli Stati Uniti Gregg Berhalter, che in vista della gara contro la Giamaica ha parlato così dell'ex giocatore dello Schalke: "Non possiamo che elogiare McKennie per la sua crescita degli ultimi anni. Pensandoci quando è rientrato alla Juventus dal prestito ai Leeds era in una situazione terribile: non aveva nemmeno un armadietto o un posto auto. Gran parte dei giocatori avrebbero deciso di andare via, lui ha scelto di rimanere per mostrare il suo valore. Non ha solo dimostrato di essere al livello della Juventus ma addirittura di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Questo mostra la sua mentalità e la sua crescita come persona. Saper superare questi ostacoli non è da tutti, lui è davvero un ottimo giocatore".



MCKENNIE CON GLI STATI UNITI - Gli Stati Uniti affronteranno la Giamaica nella gara di qualificazione alla Nations League della Concacaf, la partita è in programma la notte tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo all'una, e se non ci saranno cambiamenti rispetto a quanto filtra McKennie dovrebbe partire titolare. La nazionale di Berhalter è in semifinale di qualificazione alla Nations nella quale affronterà la Giamaica, dall'altra parte del tabellone il Messico giocherà contro Panama qualche ora più tardi.



MCKENNIE CON LA JUVENTUS - La prossima settimana McKennie potrebbe toccare le 50 presenze in nazionale totalizzate dal 2017 a oggi. Il debutto è arrivato in un'amichevole contro il Portogallo nella quale ha anche segnato il gol che ha sbloccato la partita - undici reti totali in nazionale - ha giocato quasi tutti i novanta minuti uscendo nel finale. Per il centrocampista della Juventus anche qualche partita da capitano in nazionale, tra le quali la finale della Gold Cup 2019 persa contro il Messico.