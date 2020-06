In Inghilterra esaltano gli 'Inzaghi brothers'. Come riporta il Daily Mail, sono ad un passo da uno storico double: Simone, alla guida della Lazio, è in lotta serrata con la Juventus per lo Scudetto, l'altro, Filippo, con il suo Benevento guida la Serie B.



INZAGHI VICINI AD UN CLAMOROSO DOUBLE - Il Mail celebra la famiglia Inzaghi in un lungo ritratto: partiti da San Nicolo, vicino Piacenza, la mamma li voleva dottori, sono diventati prima due attaccanti di livello (Pippo ha vinto di più in carriera, diventando un'icona della Juventus e del Milan) e poi due allenatori con fame di successi. E quest'anno la famiglia Inzaghi potrebbe festeggiare due volte.