Lo chiamano derby dell’Appennino e, stavolta, la sfida vale davvero di più. Per Fiorentina e Bologna, il momento, è delicato. Basta guardarsi indietro - scrive il Corriere Fiorentino - per accorgersi di quanto pesi il faccia a faccia in programma domenica pomeriggio al Dall’Ara. Entrambe, infatti, non vincono dal 30 settembre: la banda di Inzaghi si impose per 2-1 sull’Udinese mentre, al Franchi, i viola trovavano quello che ad oggi rimane l’ultimo successo, grazie al 2-0 sull’Atalanta. Da quel momento solo delusioni. O quasi. Tre pareggi e due sconfitte per i rossoblu. Una sconfitta e quattro pari consecutivi per la banda di Pioli. Un andamento lento che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla classifica.

Super Pippo si ritrova con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre Chiesa e compagni sono scivolati fuori dalla zona Europa. Ecco perché domenica - prosegue il quotidiano - Bologna e Fiorentina, avranno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Situazioni simili, e un problema comune: il gol. Appena undici quelli segnati dai ragazzi di Inzaghi, con Santander capocannoniere a quota 4. I viola, di reti, ne hanno segnate 18 di cui 6 però (al Chievo) in una partita sola. L'obiettivo è uscire dalla crisi.