, nonostante la prestazione straordinaria in Azzurro contro l’Ucraina, dove è esplosa tutta la sua voglia di giocare. Resta, che da quando c’è Inzaghi sulla panchina dell’Inter,a sorpresa dei nerazzurri. Forse a partita in corso, dunque, Inzaghi potrà scatenare quest’arma devastante, imitando a metà (o meglio, a modo suo) quello che ha fattomartedì sera a San Siro. È che, mentre per il nuovo CT Frattesi è una benedizione che risolve il 4-3-3 (tra lui e Tonali, nella funzione di invasore, non c’è paragone, e si è visto…),. Quasi un rebus con cui dilettarsi nei ritagli di tempo. Non tanto il giocatore in sé, appunto, ma l’Inter che ottiene, cambiando il centrocampo che l’ha portato in finale di Champions e che considera ancora il miglior centrocampo possibile, tra l’altro con ottime ragioni.Ma che Frattesi possa seminare distruzione nella difesa del Milan, lo si capisce da molti indizi. Non ci vuole il distruttore di mondi. Basta prendere Bologna-Milan e ad esempio questa azione.Ho visto Posch che la passa a Zirkzee, che la passa ad Aebischer, in una sorta di Mon Amour cantato da Thiago Motta. Il tutto mentre Thiaw e Tomori vengono adescati e aperti.È una situazione ideale perfin dentro l’area un milione di volte.Ecco una sponda di Arnautovic nel secondo tempo di Cagliari.Tanto prevedibili quanto sfiancanti.Inoltre non ha importanza che venga assecondato o meno (in questo caso, per dire, Calhanoglu riconsegna il pallone ad Arnautovic nello spazio generatosi alle spalle di Frattesi)., dopodiché si gioca sulle conseguenze.L’Inter, tuttavia, funziona forse meglio nel complesso,, fluida. Lo abbiamo visto in queste prime giornate, dove Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella hanno gestito palla divinamente. Ma nessuno di questi tre si inserisce come Frattesi. Anzi, Barella soprattutto, che gioca dalla parte di Frattesi ha trasformato il suo modo di giocare nel passaggio Conte-Inzaghi. È cresciuto nella qualità dei raccordi ed è diventato meno diretto.Sui cross di Dimarco o sulle discese di Bastoni (forse più frequenti senza Frattesi), o raccoglie respinte e rimorchi dal limite o si limita a presidiare uno spazio. E questa funzione si riflette anche nell’utilizzo che ne ha fatto Spalletti in queste due prime uscite. Più mezzala di qualità che di inserimento.Insomma l’Inter,A differenza di Barella, Davide vuole sempre entrare in area, anche solo per effettuare una torre.. Del resto il mostruoso è sempre figlio della sproporzione, dello sbilanciamento e dell’eccesso. Spalletti ci è già riuscito, tocca a Inzaghi ora portare da mangiare al mostro.