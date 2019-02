Il derby è alle porte. Oggi alle 11 va in scena a Formello la solita seduta di scarico post partita, la Lazio comincia ufficialmente a pensare alla gara contro la Roma di sabato sera. Inzaghi guarda, come sempre, all'infermeria: Bastos ha concluso la gara con i crampi, è stato recuperato in tutta fretta, bisognerà valutare le sue condizioni. Radu rientrerà dalla squalifica: ballottaggio Bastos-Luiz Felipe per capire chi dovrà fermare Dzeko e compagni. Il brasiliano ieri era in panchina, ma non era al meglio.



INFORTUNATI - Contro la Roma potrebbe rientrare anche Wallace: sta lavorando sul campo, spera di essere convocato. A destra solito ballottaggio tra Romulo e Marusic. Non ci saranno Berisha e Lukaku, sono ancora fermi ai boxe. Al fianco di Immobile, spera di farcela Luis Alberto. Ieri ha dato il cambio a Correa, ha messo minuti nelle gambe. Ora Inzaghi ha 3 giorni per decidere la formazione che affronterà la Roma.