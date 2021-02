La 23esima giornata di campionato ha lasciato il segno forse come mai ed è stata a tutti gli effetti un punto di svolta di questa stagione. Il derby vinto dall'Inter contro il Milan, la crisi del Napoli, l'anteprima di Juve-Crotone e la lotta salvezza. Ma non solo, anche l'avvicinamento della Lazio alla sfida di Champions con il Bayern Monaco e tanti altri temi. Sul'appuntamento su Twitch non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con il direttore Stefano Agresti e i nostri inviati.