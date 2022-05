I nostri ospitii vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e commentare insieme le ultime notizie di mercato, ormai ai blocchi di partenza.La corsa scudetto ha visto il trionfo del Milan e la delusione dell'Inter, ma è già derby a distanza per il prossimo anno, in vista della possibile seconda stella per le due squadre. Ne parleremo con Ciccio Valenti, grande tifoso nerazzurro, e Daniele Longo, inviato Milan ed esperto di mercato.Non mancherà ovviamente il punto in casa Roma, già concentrata sulla pianificazione della prossima stagione dopo la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. E poi la situazione in casa Juventus, con le mosse estive studiate dalla dirigenza bianconera, e in casa Napoli, con la presentazione dei primi acquisti e un occhio alle occasioni.