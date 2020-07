Vasily Kiknadze, d.g. della Lokomotiv Mosca, ha parlato del riscatto di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito in Russia, al termine della partita pareggiata con l'Ufa: "C'è un'opportunità per poterlo riscattare - ha spiegato all'agenzia Tass - ma la posizione dell'allenatore è importante. L'Inter è pronta ad offrirci una riduzione molto seria delle sue richieste, ma la questione rimane comunque in bilico".