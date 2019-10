Terzo difensore più caro della storia della Lazio dopo Stam e Mihajlovic: Vavro è costato a Lotito 11 milioni più 1 di bonus. Non ha mai convinto, come riporta il Corriere della Sera, non è riuscito ad adattarsi alla difesa a 3. In nazionale con Skriniar gioca a 4, ora Inzaghi dovrà rilanciarlo.



BOLGIA CELTIC - Lo farà nella bolgia infuocata del Celtic Park, partendo dal centro, se non dovesse funzionare Inzaghi dovrà rimettere mano di nuovo alle carte: di nuovo Acerbi al centro, Vavro dirottato a destra. Un'occasione troppo ghiotta per lo slovacco: l'ennesima chance per lui, il più difensore caro dell'era Lotito.