Il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo non si è dato per vinto e, lottando contro la pandemia che in queste settimane ha colpito duramente la bergamasca, ha continuato a portare avanti l'iter burocratico per l'avvio del secondo lotto dei lavori allo stadio di Bergamo, che sarebbero dovuti cominciare il 25 maggio.



LAVORI A PORTE CHIUSE- E anche se la data di fine campionato adesso è diventata quella di una possibile ripartenza, i lavori di ristrutturazione della Tribuna Ubi al Gewiss Stadium proveranno a partire ugualmente. Come? Lo stesso Spagnolo lo spiega a TuttoSport: “Se si riaprono i cantieri e il campionato prosegue a porte chiuse, come sembra da quanto si dice, noi siamo pronti a partire con i lavori in Tribuna Ubi una volta terminata la parte relativa alle autorizzazioni“. Solo in un secondo momento si ragionerà sulla Curva Morosini, la Sud, e sul parcheggio interrato.